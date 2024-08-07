Bilirkişi raporu: Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık yüzde 100 kusurlu

Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:52

Güncelleme: 07.08.2024 - 10:56

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz'da meydana gelen kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne sebebiyet veren Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında bilirkişi raporu hazırlandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre hazırlanan raporda, Fatıma Zehra Kınık Demir’in yüzde 100 kusurlu olduğu ifade edildi.

Yaşamını yitiren Batın Barlasçeki’nin avukatı Uysal Uğurlu’nun talebi ile İstanbul Adli Yargı Komisyonunda bilirkişi olarak görev alan emekli polis memuru İbrahim Bayşu tarafından hazırlanan raporda, şunlar sıralandı:

“KAZADA, HAVA ŞARTLARI GİBİ OLUMSUZ NEDENLERİN ROLÜ OLMADIĞI...''

Fatıma Zehra Kınık Demir bu kazanın oluşumunda sevk ve idaresindeki aracı ile İstanbul ili Beykoz ilçesi Batın sokak bitimindeki “DUR” levhasına riayet etmeden ana yol olan Fatih Sultan Mehmet caddesinden gelen araçların geçişini beklemeden ana yola çıkış yaptığı ve bu sırada önünden geçiş yapan araca çarpması neticesinde oluşan bu kazanın oluşumunda, 2918 sayılı Karayolları trafik kanunun 84. Maddesinde yer alan asli kusurlardan H (Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak) kusuru ile aynı kanunun 47. Maddesinde yer alan (Trafik İşaret ve levhalarına riayet etmemek) kusurlarını işlediğinden asli kusurlu olduğundan yüzde 100 kusurlu olduğuna…”