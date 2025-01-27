'Bilirkişi' skandalı kamuoyuna açıklanmıştı: Balbay sürecin başını Cumhuriyet TV'ye anlatı!

27 Ocak 2025 Pazartesi, 16:18

'OLMAYAN RAPORLAR MAHKEMEYE SUNULUYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasında bir bilirkişinin dört farklı dosyada görev aldığını ve sahte raporlarla mahkemeye belge sunduğunu iddia etmesi dikkat çekti. Bu durum, Türkiye’deki bilirkişi sistemi ve yargı süreçleri hakkında tartışmaları yeniden gündeme getirdi. İmamoğlu, "Arkasında büyük bir destek olduğu anlaşılan bu kişi, olmayan raporları dahi mahkemeye sunabiliyor" ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ SKANDALLARI KUMPAS DAVALARINI HATIRLATIYOR

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhuriyet TV yayınında İmamoğlu’nun açıklamalarını değerlendirdi. Balbay, bilirkişilik kurumunun geçmişte de tartışmalı davalarda kullanıldığını hatırlatarak, "Ergenekon davalarındaki bilirkişi skandallarıyla benzerlik taşıyan bir süreç yaşıyoruz. Siyasi bağlantıları güçlü, özenle seçilmiş bilirkişiler davaların kaderini belirliyor" dedi. Balbay ayrıca, bilirkişi raporlarının yargıya olan güveni ciddi şekilde zedelediğini vurguladı.

JET HIZIYLA SORUŞTURMA

İmamoğlu’nun basın toplantısını tamamlamasının hemen ardından, hakkında yeni bir soruşturma başlatılması tepki çekti. Balbay, bu durumu 'radara yakalanacak kadar hızlı bir süreç' olarak tanımladı ve bunun hukuki açıdan tartışmalı olduğunu ifade etti. "Soruşturma süreçlerinin bu kadar hızla ilerlemesi, hukukun siyasallaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

'HEYBEDE DAHA BÜYÜK BELGELER VAR'

İmamoğlu’nun basın toplantısında kullandığı "Heybede daha büyük turplar var" ifadesi, elindeki belge ve bilgilerin devamının gelebileceğine işaret etti. Mustafa Balbay ise İmamoğlu’nun stratejik bir adım atarak kamuoyunu bilinçlendirmeye çalıştığını belirtti. Balbay, "Bu süreç sadece hukuki değil, aynı zamanda toplumsal vicdanın da bir sınavıdır" dedi.

YARGININ SİYASALLAŞMASI ENDİŞE VERİYOR

Balbay, iktidarın İmamoğlu’na yönelik daha ağır suçlamalar arayışında olduğunu belirtti. İmamoğlu’nun geçmişteki davalarda olduğu gibi siyasi yasak tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Balbay, "Yargı süreçlerinin adil ve şeffaf olması gerekirken, maalesef bu süreçler hukuktan çok siyaseti şekillendirme aracı haline gelmiş durumda" dedi.

SÜREÇ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açıklamalar ve ardından başlatılan soruşturma, siyasetin sıcak gündemi olmaya devam ediyor. İmamoğlu’nun elindeki belgelerle kamuoyuna ne açıklayacağı ve bu sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Türkiye'deki yargı bağımsızlığı ve bilirkişilik sistemi, bu tartışmalar ışığında yeniden değerlendirilmek zorunda kalabilir.