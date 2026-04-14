Bilirkişi sorumlu şirketin danışmanı çıkmıştı… 9 işçinin öldüğü İliç davasında 'yeni bilirkişi raporu' kararı!

Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği Çöpler Altın Madeni faciasına ilişkin açılan davanın 7. duruşmasında bilirkişi raporuna yönelik tartışmalar gündem oldu.

Evrensel’den Elif Ekin Saltık’ın haberine göre; Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, müşteki avukatları bilirkişi heyetinde yer alan bir ismin maden şirketiyle ticari ilişkisi bulunduğunu ortaya koyan belgeleri mahkemeye sundu. Avukatlar, söz konusu raporun taraflı olduğunu belirterek iptal edilmesini ve yeni bir bilirkişi heyetiyle yeniden inceleme yapılmasını talep etti.

Yıldız ailesi vekili Avukat Ümit Altaş, davanın temel dayanağının bilirkişi raporu olduğunu vurgulayarak, raporu hazırlayan isimlerden birinin şirketle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Altaş, “Tarafsız olması gereken bilirkişi, ticari ilişki içinde olduğu şirkete dair rapor hazırlamıştır” diyerek yeni keşif ve genişletilmiş soruşturma talebinde bulundu.

Duruşmada dinlenen TMMOB üyesi Cemalettin Küçük ise maden sahasında yaşanan risklerin önceden tespit edildiğini belirterek, “Liç yığını yıkılacak dedim ve yıkıldı” ifadelerini kullandı. Küçük, sahadaki teknik sorunlara dair daha önce raporlar hazırladıklarını ve yetkililerle bu konuda tartışmalar yaşadıklarını aktardı.

Sanık avukatlarının tanığın teknik tespitleri yerine “altın madenciliğine karşı olup olmadığı” yönünde sorular sorması salonda tepkiye neden olurken, duruşma sırasında gerginlik yaşandı. Tartışmaların büyümesi üzerine mahkeme salonu bir süreliğine boşaltıldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİNE KABUL, YENİDEN KEŞFE RET, BİR SANIĞA TAHLİYE

Savcı mütalaasında, bilirkişi raporuna ilişkin iddiaların araştırılmasını ve yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasını talep etti. Ancak yerinde keşif yapılmasına yönelik taleplerin reddini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay yerinde yeniden keşif yapılması talebini reddederken, yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasını kabul etti. Ayrıca sanıklardan Selçuk Çiftlik’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi ve yeni bilirkişi raporunun hazırlanması için 7 Temmuz tarihine ertelendi.