Bill Gates bu kez 'tuvalet' işine el attı: 'Sıvıları dönüştürüp katıları kurutacak...'

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:58

Samsung Electronics'in Bill&Melinda Gates Vakfı işbirliğinde yürüttüğü, "Tuvaleti yeniden icat et" projesi kapsamında tasarladığı, güvenli ve ev kullanımı için ideal olan tuvalet prototipi 25 Ağustos'ta duyuruldu.

Söz konusu prototip, tuvaleti ısıtıcı bir sistem içermekte; sıvıları tekrar kullanmak amacıyla geri dönüştürürken katıları da kurutup küle dönüştürmekte.

ÜCRETSİZ LİSANS SUNACAKLAR

Samsung Gelişmiş Teknoloji Enstitüsü (SAIT) 3 yıllık araştırma ve geliştirme süreci boyunca prototipin temel tasarımı üzerine çalıştı ve atık su arıtma özelliği ile enerji tasarrufu yapıp Bill&Melinda Gates Vakfı'nın ev kullanımı için ihtiyaç duyduğu performansı karşıladı.

Samsung, ürünü ticarileştirme aşamasında, gelişmekte olan ülkelere projeyle ilgili patentlerin ücretsiz lisanslarını sunmayı planlıyor. Şirket ayrıca, teknolojilerin seri üretime geçmesine yardımcı olmak için Bill&Melinda Gates Vakfı'na yakın danışmanlık sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

HİJYEN SIKINTILARINA ÇÖZÜM ARIYORLAR

2011 yılında Su, Sanitasyon ve Hijyen Programı (WASH) tarafından başlatılan, "Tuvaleti yeniden icat et" projesi dünya çapında 2,5 milyar insana sürdürülebilir uygun fiyatlı sanitasyon (su arıtma) getirmeyi amaçlıyordu.

UNICEF, dünya çapında yaklaşık 3,6 milyar insanın bu tür bir tuvalete ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor.

Samsung'un açıklamasında “Temiz su ve sanitasyona sınırlı erişimin tetiklediği ishalli hastalıklar her yıl 5 yaşın altındaki yarım milyon çocuğun ölümüyle sonuçlanıyor" ifadeleri yer aldı.