Bill Gates'in yatları Marmaris'te
Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates'e ait, 'Lana' isimli kiralık süper yat ile lojistik destek gemisi 'Wayfinder', Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
İş insanı Bill Gates'in 'Lana' adlı lüks yatı ve 'Lana'ya eşlik eden 'Wayfinder' adlı katamaran, Emel Sayın Koyu'na demirlendi.
Yat ve katamaranda korumalar ile personel olmak üzere toplam 35 kişinin kaldığı tahmin ediliyor. Bill Gates'in yatta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
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