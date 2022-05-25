BİM, konut ve araç işine da girdi
BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi, şirket faaliyetlerinde yenilemeye giderek, konut ve araç satışına başlayacağını belirtti.
Zincir marketlerde, beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili, kırtasiye, nalburiye ve hırdavat ürünlerinin satışının yapılamaması için TBMM’de çalışmalar sürerken BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi, faaliyet alanını genişletti.
Odatv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, BİM market şirket faaliyetlerinde yeni düzenlemeye giderek, konut ve araç satışına başlayacağını duyurdu.
Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki 10 Mayıs 2022 tarihli belgede, BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi’nin yaptığı yeni düzenleme şöyle yer aldı:
- Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, şirket, otomobil, minibüs, midibüs, motosiklet, atv, utv, elektrikli bisiklet vb. her türlü motorlu kara taşıtlarının toptan ya da perakende ticaretini, ithalatını, ihracatını (aracılar ile internet TV. Vb. üzerinden ticaret dahil) gayrimenkul, konut, işyeri vb. her türlü gayrimenkulün inşası, alımı, satımı, aracılık ve komisyonculuk faaliyetlerini kendi mağazalarında ya da işyeri açmak veyahut e-ticaret yoluyla yapabilir.
İşte belgesi:
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