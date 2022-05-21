AKP'li Göksu '500 bin' demişti: Belbim kayıtların sığınmacı sayısı çıktı

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:05

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında Esenler ve İstanbul'daki sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Göksü, "Esenler'de mülteci nüfusu ne kadar?" sorusu üzerine "57 bin civarında mülteci var. Bize yansıyan, sorun olarak gördüğümüz pek bir şey yok doğrusu" dedi.

İstanbul'daki sığınmacı sayısı için ise Göksu "500 bin kadar mülteci var" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 42"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise sosyal medya hesabından Göksu'yu yalanlar nitelikte bir paylaşım yaptı.

İBB'nin Belbim kayıtlarında ise 1.6 milyon yabancı uyruklu kişinin İstanbulkart aldığını ifaden eden Özkan, sadece bu sayısını yüzde 42'sinin Suriyeli olduğunu ifade etti.

Özkan'ın paylaşımı şu şekilde: