Adana'da jandarmadan uyuşturucu baskını: 1 tutuklama

Adana'da jandarma Yüreğir ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Bu kapsamda 1 kişi tutuklandı.

Adana'da jandarmadan uyuşturucu baskını: 1 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:02

İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 478 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, F.K'yi (21) gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Hakkında 11 suç kaydı olduğu tespit edilen F.K. işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #uyuşturucu #Adana

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