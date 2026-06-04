'Bin 500 PKK'lı gizlice serbest bırakıldı' paylaşımı yapmıştı: Gözaltına alınan Hakan Savaş serbest bırakıldı

Bir dönem İYİ Parti'nin Uşak Merkez İlçe Başkanlığı ve Zafer Partisi'nin Uşak İl Başkanlığı görevini üstlenen Hakan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı, "Bayramdan önce bin 500 PKK'lı teröristin AKP hükümetinin talimatıyla gizlice serbest bırakıldığını biliyor muydunuz?" paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

"BU İDDİA YALANLANMADI"

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Savaş'ın hâkim karşısına çıkmadan önce yaptığı açıklamada, "Arkadaşımızın söylediği bilgi, paylaştığı bilgi kamuoyuna açık iddialardan oluşuyor. Bu iddialar resmi otoriteler tarafından teyit edilmediği gibi yalanlanmamış da. Dolayısıyla kamuoyu tarafından bilinen, yalanlanmayan ve teyit de edilmeyen bu bilgilerin paylaşılması hukuken nasıl bir soruşturmaya tabi tutuluyor" diye konuştu.

SERBEST BIRAKILDI

Hakan Savaş, Uşak Adliyesi'nde ifade işlemlerinin ardından "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savaş, yaptığı açıklamada, "Bugün PKK'lı teröristler serbest bırakılırken Türk milletinin hissesine bu düşmüştür. Denilecek tek bir söz vardır: Kadere bak. Onun için çok söylenecek bir şey yoktur. Türk milletinin öfkesi tsunami gibi büyümektedir. Milletimiz her şeyin farkındadır, her şeyi görmektedir. İnşallah milletimiz için de devletimiz için de hayırlısı olur" diye konuştu.