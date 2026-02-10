Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü: 3 ay önce 'Ölümün benim elimden olacak' demiş

Olay, geçen yıl 1 Eylül'de saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 15 katlı binada meydana geldi. Battal U. ile oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Battal U., apartman görevlisi Aşçıpınar’ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Aşçıpınar hayatını kaybetti, yakalanan Battal U. tutuklandı.

SALDIRI KAMERADA

Öte yandan Battal U.'nun, Aşçıpınar'ı bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Bektaş Aşçıpınar'ın komşularıyla asansör beklediği, asansörden çıkan Battal U.'nun Aşçıpınar'a saldırdığı görüldü. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Battal U. hakkında müebbet hapis cezasının istendiği iddianame, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"MECBUR KALDIM"

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında; tutuklu sanık Battal U. İle ölen Aşçıpınar'ın şikayetçi eşi S.A. hazır bulundu. Bektaş Aşçıpınar'ın kendisini rahatsız ettiğini öne süren sanık Battal U., "Bana ilaç verip bayıltıp, sarkıntılık yapıyordu. Ben de bu yüzden öldürdüm. Esrar kullanırdım. Suçsuzum, masumum. Pis sapık, lanet bir adamdı. Mecbur kaldım. Bu yüzden öldürdüm" diye konuştu.

"BENİ DE BIÇAKLAMAK İSTEDİ"

Aşçıpınar'ın şikayetçi eşi S.A. ise "Battal, madde bağımlısıydı. Eşimi de 2 yıldır sürekli tehdit ediyordu. Küfrediyordu. Öldürmeden 3 ay önce de 'Ölümün benim elimden olacak' demiş. Olay sonrasında eşimin bir arkadaşı söyledi. Olay anında bir gürültü geldi. Baktım ki eşimi bıçaklıyor. Yerden demir bir çubuk aldım. Onunla vurunca bu sefer beni bıçaklamak istedi. Eşim o haliyle engel oldu. Şikayetçiyim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

4 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.