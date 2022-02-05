Binali Yıldırım: Zonguldak doğal gazıyla Türkiye'yi ısıtacak
AKP iktidarı boyunca petrol ve doğalgaz üstüne sayısız "müjdeler" verilmesine bir yenisi de AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, "Zonguldak, yıllarca taş kömürüyle Anadolu topraklarını ısıttı. Şimdi Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye’yi, milleti ısıtacak" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol ve doğal gaz arama çalışmalarından "müjde"yle bahsetmesi ne ilk ne de son olarak yorumlanıyor. AKP iktidarı boyunca petrol ve doğalgaz üstüne sayısız "müjdeler" 2004 yılından beri verildi ve veriliyor.
Erdoğan, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda yer alan arama kuyusu Amasra-1'de devam eden petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili olarak "Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağını" söylemesi, akıllara Erdoğan'ın daha önceki "müjde"lerini getirmişti.
HAZİRAN 2021'DEKİ DOĞAL GAZ MÜJDESİ
Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiğini Ağustos 2020'de yine "müjde" olarak duyurmuştu. O tarihte, Tuna-1 olarak adlandırılan Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gaz rezervinin 320 milyar metreküp olduğu açıklamıştı. Erdoğan, "Hedef 2023'te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak" derken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle ithalatta ciddi azalma beklendiğini söylemişti. Dönmez, "Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" demişti.
GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA DA 2023'Ü İŞARET ETTİ
Yine Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'deki doğalgaz çalışmalarıyla ilgili, Arnavutluk ziyareti dönüşünde Filyos Limanı'yla ilgili soruya, "Boru hattı yapımında kullanılacak borular gelmeye başladı. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana gelmesi planlanıyor. Her bir boru yaklaşık 12 metre uzunluğunda. Boru hattını deniz tabanına yerleştirme işlemi yaklaşık 5 ay sürecek. 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak. İnşallah 2023'e biz bu işi yetiştireceğiz" yanıtını vermişti.
BİR 'MÜJDE' DE BİNALİ YILDIRIM'DAN
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Zonguldak Şehir Meydanı’nda, Zonguldak-Kilimli yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törende konuştu. AKP'nin doğalgaz "müjdesine" bir yenisini daha ekleyen Yıldırım, "Zonguldak yıllarca taş kömürüyle Anadolu topraklarını ısıttı. Şimdi Zonguldak doğal gazıyla Türkiye’yi, milleti ısıtacak. Zonguldak’ta yerli gazımız inşallah 2023’te kullanıma sunulacak. İşte Zonguldak böyle bir şehir, hem üretiyor hem de ülkemizin geleceğine, kalkınmasına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
"ÇOK KARŞI ÇIKTILAR, ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR"
Yıldırım devamında şu şekilde konuştu:
- Zonguldak’ta çok önemli bir projeyi Cumhurbaşkanımızın iradesiyle hayata geçirdik. Birçok proje hayata geçti. Ama Filyos Projesi kalbidir. Çok karşı çıktılar, engel olmaya çalıştılar. Ancak dedik ki, ’inat da bir murattır’, bu projeyi gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Filyos ve endüstri bölgesi sadece Zonguldak’ın değil, Bartın’ın, Karabük’ün de dünyaya açılan kapısı niteliğindedir. Akdeniz’den dünyanın bütün ülkelerine, Filyos’tan İç Anadolu, Ege ve bütün Orta Doğu’ya ticaretin ve üretimin merkezi Filyos’tan çok yoğun bir şekilde lojistik hizmetler yapılacak. Böylece Zonguldak, tekrar bir parlayan yıldız gibi ülkemizin lokomotif illerinin başında gelmeye devam edecek. Biz emeğin ve alın terinin diyarı Zonguldakı seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Ekonomimize değer katan bu güzel şehrimizi daha da geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Son 3 yılda 12 bakanlığımızın, il özel idaremizin, belediyelerimizin yaptığı tam 84 eserin toplu açılışını yapıyoruz. Bunların tutarı 3,5 milyar lira.
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