Binali Yıldırım ne diyeceğini şaşırdı: Seçim yaklaştıkça ayarı kaçtı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:13

Güncelleme: 27.04.2023 - 11:15

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde yaptığı konuşma yaptı.

Yıldırım, “Ankara'dan Kırıkkale'ye, Kırıkkale'den Yozgat'a, Yozgat'tan da Sivas'a. 2 saatte ver elini Sivas'tan Ankara'ya, bir saatte ver elini Yozgat'tan Ankara'ya, yarım saatte Kırıkkale'ye. Hızlı tren, Kırıkkale'yi de Sivas'ı da komşu kapısı yapıyor. Yozgat'ta sabah akşam saatlerinde trafikte bir uçtan bir uca gidinceye kadar Kırıkkale'ye ulaşıyorsunuz. İşte medeniyet bu, işte hizmet bu, hizmetin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir” diye konuştu.

“20 yıl boyunca dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere döndürdük” diyen Yıldırım, “Sorunlarımızı, torunlarımıza bırakmadık. Üstüne üstüne gittik, darbelerin, vesayetlerin üzerine gittik. Terör örgütlerinin üzerine gittik. Ay yıldızlı bayrağımızı yere indirmedik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz” ifadelerini kullandı.

İŞGALCİLERE BENZETTİ!

Seçimlere kısa bir süre kaldığını dile getiren Binali Yıldırım, şunları söyledi:

“Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim, PKK bölücü terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli ve yerli liderin seçimidir, Türkiye'nin seçimidir. Dağdakilerin dili çözüldü. Gece gündüz açıklama yapıyorlar, '14 Mayıs geçsin, hapishaneler kırılacak, herkes serbest kalacak. 14 Mayıs geçsin, cumhuriyeti değiştireceğiz. Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz.' Kuvayı Milliye ruhunu içinde barındıran Yozgat, yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği bu Cumhuriyet'i, terör örgütlerine pazarlayanlara, onun arkasındakilere vermeyeceksiniz değil mi? O halde söz verin. 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla Yozgat'tan seçmeye hazır mısınız?”