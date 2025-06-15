Bingöl'de gece yarısı deprem paniği: Naci Görür'den açıklama

AFAD, gece saat 00:03 sularında Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre, depremin derinliği 6.99 km olarak kaydedildi. Depremin Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildiği kaydedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir" ifadelerini kullandı.

Görür'ün X paylaşımı şu şekilde:

"Üçocak-Arıcak/Elazığ’da 4,0’lük deprem oldu. Bu deprem Elazığ depremini yaratan Doğu Anadolu Fayı üzerinde değil. Stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir. Geçmiş olsun."