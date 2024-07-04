Bingöl’de 105 bin kök kenevir, 13 bin kök skunk ele geçirildi

Bingöl ve Genç ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonlarda,13 farklı noktada 105 bin 895 kök Hint keneviri, 13 bin 385 kök de skunk ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 17:09
Bingöl’de 105 bin kök kenevir, 13 bin kök skunk ele geçirildi
Abone Ol google-news

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekim faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında merkez ve Genç ilçesi kırsalındaki 13 noktada arama yapıldı. Aramalarda 105 bin 895 kök Hint keneviri, 13 bin 385 kök skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kenevir haberleri skunk haberleri

İlgili Haberler

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler