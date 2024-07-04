Bingöl’de 105 bin kök kenevir, 13 bin kök skunk ele geçirildi
Bingöl ve Genç ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonlarda,13 farklı noktada 105 bin 895 kök Hint keneviri, 13 bin 385 kök de skunk ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekim faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında merkez ve Genç ilçesi kırsalındaki 13 noktada arama yapıldı. Aramalarda 105 bin 895 kök Hint keneviri, 13 bin 385 kök skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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