Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Ankara Valiliği, dün Altındağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 13:03
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında 3 Temmuz'da Altındağ'daki operasyonlar sonucu, 145 bin 376 sentetik ecza maddesi, 3 cep telefonu ve sim kart, 2 hassas terazi ve paketleme malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca şüphe üzerine durdurulan bir araçta 10 bin 384 sentetik ecza maddesinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, şahısların "zula" olarak kullandığı bir apartmanda yapılan aramada da 135 bin 376 sentetik ecza maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşımızın sağlığına kasteden zehir tacirlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yapılacak yoğun çalışmalarla aman verilmeyecek, devletimizin tüm imkanlarıyla takip ve denetimlerimiz hız kesmeden sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.


Ankara haberleri uyuşturucu haberleri uyuşturucu operasyonu haberleri

İlgili Haberler

Uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheliye gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheliye gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı yakalandı
22 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

22 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler