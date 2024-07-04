Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 16:48
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi ile Fevziçakmak Mahallesi’nde C.D. (44), F.A. (27), M.U. (23), E.K. (25), F.Ç. (20) ve Y.E.K. (20) isimli şahısların ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 696,83 gram skunk, 1 adet esrarlı sigara ve 3 adet esrar öğütücü ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.


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