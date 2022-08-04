Bingöl’de 3.7 büyüklüğünde deprem
Bingöl’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 23.20 sıralarında merkez üssü Bingöl merkez olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Merkez (Bingöl)
Tarih-Saat : 03.08.2022, 23:20:56 TSİ
Enlem : 39.1100 N
Boylam : 40.3651 E
Derinlik : 6.61 km
Detay : https://t.co/5auO5q7Khg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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