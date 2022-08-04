Bingöl’de 3.7 büyüklüğünde deprem

04 Ağustos 2022 Perşembe, 00:07

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 23.20 sıralarında merkez üssü Bingöl merkez olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.