Bingöl’de 3.7 büyüklüğünde deprem

Bingöl’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 00:07
Bingöl’de 3.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 23.20 sıralarında merkez üssü Bingöl merkez olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.


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