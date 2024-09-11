Bingöl’de 5 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 bin 162 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; Karlıova ilçesi Hasanova köyü ve Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında toplam 5 bin 162 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde ile mücadelesi halkımızın desteği ile devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
Etiketler: #Bingöl
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