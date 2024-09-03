Ankara'da 20 bin uyuşturucu hap ve 57 kök kenevir ele geçirildi
Ankara'da polis ekiplerinin 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 20 bin uyuşturucu hap ve 57 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Yenimahalle ilçesinde düzenlediği ilk operasyonda, evde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Evdeki aramada 57 kök kenevir bitkisi, 54 Hint keneviri fidesi, 11 aydınlatma sistemi, 1 PH ölçer, 2 zaman ayarlı priz, 1 termometre, 2 bitki vitamini, 2 bitki sulamada kullanılan hortum, 2 çoğaltıcı ara kablosu ve 1 havalandırma motoru ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Mamak Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ilçedeki 1 adrese düzenlediği operasyonda, yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap, 9 fişek esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 34 bin 470 TL, 250 Euro ve 30 gram altın ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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