Bingöl’de aranma kaydı olan 4 şahıs yakalandı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:38

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:40

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 30 Ağustos - 2 Eylül 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda kasten öldürmeye teşebbüs suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs, basit yaralama suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs, güveni kötüye kullanma suçundan kaydı bulunan 1 şahıs, hakaret suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs olmak üzere toplamda 4 şüpheli şahıs icra edilen operasyonlarda yakalanmış olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.