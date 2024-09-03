Bingöl’de aranma kaydı olan 4 şahıs yakalandı

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce aranma kaydı olan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:38
Bingöl’de aranma kaydı olan 4 şahıs yakalandı
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Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 30 Ağustos - 2 Eylül 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda kasten öldürmeye teşebbüs suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs, basit yaralama suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs, güveni kötüye kullanma suçundan kaydı bulunan 1 şahıs, hakaret suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs olmak üzere toplamda 4 şüpheli şahıs icra edilen operasyonlarda yakalanmış olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.


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