Bingöl’de aranma kaydı olan 4 şahıs yakalandı
Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce aranma kaydı olan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 30 Ağustos - 2 Eylül 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda kasten öldürmeye teşebbüs suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs, basit yaralama suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs, güveni kötüye kullanma suçundan kaydı bulunan 1 şahıs, hakaret suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs olmak üzere toplamda 4 şüpheli şahıs icra edilen operasyonlarda yakalanmış olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.
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