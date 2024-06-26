Bingöl'de deprem!
AFAD verilerine göre Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Bingöl Karlıova'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 7.42'de meydana gelen depremin derinliği 11.12 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 26, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-06-26
Saat:07:42:50 TSİ
Enlem:39.24278 N
Boylam:40.89361 E
Derinlik:11.12 km
Detay:https://t.co/CnZVKq3Ces@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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