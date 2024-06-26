Bingöl'de deprem!

Yayınlanma: 26.06.2024 - 08:14

Güncelleme: 26.06.2024 - 08:14

AFAD, Bingöl Karlıova'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 7.42'de meydana gelen depremin derinliği 11.12 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.