Bingöl'de deprem!

AFAD verilerine göre Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 08:14
Bingöl'de deprem!
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AFAD, Bingöl Karlıova'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 7.42'de meydana gelen depremin derinliği 11.12 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. 


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