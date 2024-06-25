Depremde 140 kişinin öldüğü binada korkunç ayrıntı!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 13:35

Güncelleme: 25.06.2024 - 13:35

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi, İnönü Caddesi'nde 2019'da yapımı tamamlanan 7 katlı Elit Apartmanı yerle bir oldu.

Bina enkazında 140 kişi hayatını kaybetti. 10 yaşındaki Elif Gövce'nin, enkaz altında ölmeden önce cep telefonundan babasına gönderdiği 'Baba ben burada öleceğim' şeklindeki ses kayıtlarıyla hafızalara kazınan Elit Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Elit Apartmanı ile depremde yıkılan 7 binanın müteahhidi olan Mithat Tümyürek, gözaltına alınıp tutuklandı.

Soruşturma tamamlandı ve 7 kişi hakkında iddianame hazırlanarak, dava açıldı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, müteahhit Mithat Tümyürek, bina sahibi Akil İnal, şantiye şefi Burak Kimyon, yapı denetim firması yetkilisi Gökhan Tutar, proje uygulama denetçisi Mustafa Kahraman, yapı ruhsatlarında müteahhit firma adına imzası bulunan Bilal Alkan ve projede görevli inşaat mühendisi Mehmet Yılmaz hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MÜTEAHHİT VE BİNA SAHİBİ ASLİ KUSURLU

İddianamede, 2019'da 7 katlı olarak yapımı tamamlanan binanın, daha sonra zeminde yapılan asma kat nedeniyle 8 kata çıkarıldığı belirtildi. Zemin ve asma katın iş yeri, üstteki 6 katın ise mesken olarak kullanıldığı belirtilerek, binanın depremden önceki ve sonraki fotoğraflarına yer verildi. İddianamedeki Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda sanıklardan bina sahibi Akil İnal'ın, zeminde bulunan iş yerlerinin kullanım alanını artırmak amacıyla asma kat yaptırdığı belirtildi. İnal'ın, izinsiz, projesiz ve ruhsatsız tadilat yaptırarak, binanın yıkılmasında asli kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca binanın statik proje içeriğinin yeterli ve uyumlu olmadığı, temel donatı alanı yetersizliği ve temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği bulunduğu, proje aşamasında yapılan bu eksikliklerden yapı denetim firması yetkilileri ve yapı denetim firmasında görevli statik proje denetçileri ile belediyenin proje kontrolünden sorumlu kişilerin kusurlu olduğu aktarıldı. Binanın yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliğinin olduğu, inşa aşamasındaki bu eksiklikten ise binanın kaba inşasının tamamlamasından sorumlu olan müteahhit Mithat Tümyürek'in asli kusurlu olduğu belirtildi.

DÜŞÜK KALİTEDE BETON KULLANILMIŞ

Raporda ayrıca binanın enkazından alınan beton numunesinin, binanın projesinde belirtilen minimum beton sınıfı değerlerini karşılamadığının tespit edildiği ifade edildi. Alınan numunenin binanın zemin üzerinde bulunan taşıyıcı elamanlara ilişkin olduğu, binadan alınan diğer numunelerin değerlerinin yeterli olmasının binanın zemin üzeri taşıyıcı elamanında düşük kalitede beton kullanıldığını ortadan aldırmayacağını, bu sebeple malzeme kalitesizliği yönünden de müteahhit, şantiye şefi, uygulama denetçisi ve kontrol elemanın sorumlu olması gerektiği vurgulandı.

İddianamede müteahhit Mithat Tümyürek'in, inşaat firması sahibi olduğu, Elit Apartmanı'nın proje ve inşa aşamasında, bilirkişi raporlarında tespit edilen eksiklikleri imar kanununa göre yerine getirmediği, şantiye şefi Burak Kimyon'un malzeme kalitesizliğinden ve donatı detaylandırmadaki yetersizliği nedeniyle sorumlu olduğu, yapı denetim firma yetkilisi Gökhan Tutar'ın, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği uyarınca sorumluluğunun bulunduğu, proje uygulama denetçisi Mustafa Kahraman'ın ise binanın statik projesinde yapılan hatalar ve apartmanın inşa aşamasındaki donatı yetersizliklerini denetlemedeki görevini ihmal ettiği aktarıldı.

'KANUN VE YÖNETMELİĞE AYKIRI DAVRANDILAR'

İddianamede sanıklardan bina sahibi Akil İnal'ın, apartman inşa edildikten sonra binanın asma katının galeri boşluklarını kapatarak ve ön-yan cephelerde kapalı çıkma yaparak, binanın depreme dayanaklığını etkilediğine vurgu yapıldı. Tüm şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmalarına rağmen, birinci derecede deprem bölgesi olan Hatay'da İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, 2007-Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine, mevzuata ve dönem itibarıyla bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak mevcut sonucun gerçekleşmesinde kusurları oranında etkili oldukları belirtilerek cezalandırılmaları istendi.

7 sanığın, 10 Temmuz'da Hatay 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.