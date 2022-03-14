Kar tatili sona erdi: Trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti

İstanbul’da 4 günlük kar tatilinin ardından toplu taşımada yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 52 olarak ölçüldü.

İHA
14 Mart 2022 Pazartesi, 09:28
Kar tatili sona erdi: Trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
Abone Ol google-news

İstanbul’da 4 günlük kar tatili bitti. Yurttaşlar toplu taşımayı tercih ederken, Yenibosna'da haftanın ilk iş günü trafikte ise yoğunluk yaşandı. 

Metrobüs durağında da yoğunluk olduğu görülürken, saat 09.00’da İBB Cep Trafik Uygulaması’nda trafik yoğunluğu yüzde 52 olarak ölçüldü. 




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler