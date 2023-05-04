Bingöl'de halk otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 16 yaralı

Bingöl'de özel halk otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 04.05.2023 - 15:48
Bingöl'de halk otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 16 yaralı
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Bingöl-Muş kara yolunda meydana gelen olayda, R.G.'nin kullandığı özel halk otobüsü ile Y.A. yönetimindeki yolcu minibüsü çarpıştı.

Kazada her iki araçtaki 16 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.


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