Meksika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 18 ölü, 33 yaralı

Meksika’nın Nayarit eyaletinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:43
Meksika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 18 ölü, 33 yaralı
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Meksika’nın Nayarit eyaletinde yer alan Compustela şehrinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

Nayarit Eyaleti Vatandaş Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda çocuğun olduğu ifade edildi.

Nayarit Valisi Miguel Angel Navarro yaptığı açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktararak, ilk belirlemelere göre kazanın otobüste yaşanan mekanik bir arıza sonucu gerçekleştiğini belirtti.


Meksika yolcu otobüsü şarampol

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