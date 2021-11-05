Bingöl’de Lütfü Türkkan ile yurttaş arasında ‘küfür’ gerilimi
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'e tepki gösteren ve şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişiyle gerginlik yaşadı. Olayın görüntülerinde, Türkkan'ın bu kişiye küfür ettiği duyuldu.
Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Bingöl'de esnafı ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e, şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi tepki gösterdi.
Tepki gösteren kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yurttaşın boynuna sarılarak bir süre konuştu ve "Niye küfür ediyorsun" dedi.
Ardından Türkkan ile yurttaş arasında bir anda gerilim yaşandı. Bu sırada Türkkan'ın yurttaşa küfrettiği duyuldu.
TÜRKKAN'DAN AÇIKLAMA
Söz konusu anların sosyal medyada paylaşımasının ardından, Lütfü Türkkan açıklamalarda bulundu.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamala yapan Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Elvan gitti-geldi
- Politico sızdırdı: 'Türkiye' iddiası
- Dolar, altın derken gümüş piyasası da karıştı
- Erdoğan'ın planını açıkladı
- Milli Eğitim Bakanı'ndan ara tatil açıklaması
- Veyis Ateş'e sordu, 'Soylu'ya hakaret' denildi
- Atatürkçüye yer yok!
- Haluk Levent, acı haberi canlı yayında öğrendi
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış
- İstanbul'a 'sarı' kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak