Bingöl’de Lütfü Türkkan ile yurttaş arasında ‘küfür’ gerilimi

05 Kasım 2021 Cuma, 17:42

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Bingöl'de esnafı ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e, şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi tepki gösterdi.

Tepki gösteren kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yurttaşın boynuna sarılarak bir süre konuştu ve "Niye küfür ediyorsun" dedi.

Ardından Türkkan ile yurttaş arasında bir anda gerilim yaşandı. Bu sırada Türkkan'ın yurttaşa küfrettiği duyuldu.

TÜRKKAN'DAN AÇIKLAMA

Söz konusu anların sosyal medyada paylaşımasının ardından, Lütfü Türkkan açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamala yapan Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız." ifadelerini kullandı.