Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:36

Alınan bilgiye göre, Ekinyolu Jandarma Karakolu'nun yakınındaki meşelik ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu bölgeye yayıldı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kısa sürede kontrol altında alındı.

Bölgeye takviye ekipler gönderildi. Ekiplerin çalışması ile ikinci yangın da kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.