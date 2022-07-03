Bingöl'de orman yangını

03 Temmuz 2022 Pazar, 17:22

Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyündeki ormanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 10 personel ve köylülerin yardımıyla müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.