Bingöl'de orman yangını

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyünde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 17:22
Bingöl'de orman yangını
Abone Ol google-news

Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyündeki ormanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 10 personel ve köylülerin yardımıyla müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Bingöl orman yangını itfaiye
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler