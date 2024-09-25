Bingöl'de yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı
Diyarbakır karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.
Bingöl- Diyarbakır karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilmeyen yolcu minibüsü, Genç ilçesi Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl ve Genç Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- BDDK müdürünün 'skandal' düğünü
- Skandal: Halkın sağlığıyla böyle oynadılar
- Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar
- Size bunları anlatmıyorlar!
- Tamer Karadağlı hakkındaki iddialara 'müfettiş' bakacak
- Emeklilik sisteminde yeni formül ortaya çıktı
- Yiğit Bulut'un 'İsrail' çıkışı AKP'yi karıştırdı
- 'Meşru müdafaa' savunması!
- Hastane yolunda facia!
- Fenerbahçe'den flaş milli takım açıklaması!