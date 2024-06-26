Bingöl'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı: 'Küçük de olsa hoş değil...'
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin 'problemli' olduğuna dikkat çekerek fay haritasını paylaştı.
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, 07.42'de kaydedilen depremin 11.12 km derinlikte oluştuğunu duyurdu.
Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığının belirtildiği depremle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 26, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-06-26
Saat:07:42:50 TSİ
Enlem:39.24278 N
Boylam:40.89361 E
Derinlik:11.12 km
Detay:https://t.co/CnZVKq3Ces@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
"KÜÇÜK DE OLSA HOŞ DEĞİL..."
Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Naci Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Karlıova- Bingöl’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil, sevgiyle."
Karliova- Bingol’de 4,0 buyuklukte deprem oldu. Bu bolgeyi otedenberi soyluyoruz. Karliova-Erzincan (KAF) ve Karliova-Goynuk (DAF) arasi problemli. Kucuk depremler de olsa hos degil, sevgiyle pic.twitter.com/ilzaMAcYqv— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 26, 2024
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