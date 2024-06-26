Bingöl'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı: 'Küçük de olsa hoş değil...'

Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:17

Güncelleme: 26.06.2024 - 10:18

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, 07.42'de kaydedilen depremin 11.12 km derinlikte oluştuğunu duyurdu.

Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığının belirtildiği depremle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

"KÜÇÜK DE OLSA HOŞ DEĞİL..."

Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Naci Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Karlıova- Bingöl’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil, sevgiyle."