Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Şimşek Operasyonu’nda terör örgütlerinin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günerigök, memleketi Bingöl’de dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 03:20
Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 2 Mehmetçik, taciz ateşi sonucu şehit düştü. Şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günerigök, askeri uçakla memleketi Bingöl’e getirildi.

Havalimanından merkez Ilıcalar Beldesi’ne getirilen şehit Günerigök için cenaze töreni düzenlendi. Yapılan duaların ardından Şehit Günerigök, aile mezarlığına defnedildi.

Şehit için düzenlenen cenaze törenine Vali Kadir Ekinci, şehidin ailesi, askeri personeller ve yurttaşlar katıldı.

1998 doğumlu şehit Günerigök’ün bekar olduğu öğrenildi.


Şehit

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