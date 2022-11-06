Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! Bir asker şehit
Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda mayının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hastaneye kaldırılan 2 askerden piyade uzman çavuş Halil Yıldız'ın şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ancak piyade uzman çavuş Halil Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."
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