Binlerce emekçi sokağa çıktı: ‘Geçinemiyoruz’ diye haykırdılar

19 Aralık 2021 Pazar, 17:17

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ekonomik krizi ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek için “Geçinemiyoruz” sloganıyla yurt genelinde mitingler düzenledi. Dün İzmir, Diyarkabır ve Amasya’da bir araya gelen binlerce emekçi, bugün de Ankara ve İstanbul’da miting düzenledi. İstanbul’da Kartal Meydanı’nda düzenlenen mitinge soğuk hava ve yağışa karşın yoğun ilginin olduğu görülürken, kalabalık Maltepe Sahil Yolu’nda toplandı. Kortej eşliğinde işçiler ve emekçiler Kartal Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Metrelerce uzunluktaki kortejde “İnsanca yaşam, emekten ve halktan yana bütçe için omuz omuza”, “Geçinemiyoruz”, “Torpile ve kayırmacılığa hayır! Mülakat değil, liyakat için!”, “Krize, işsizliğe, erkek şiddetine karşı isyandayız” pankartları açıldı ve “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Birleşe, birleşe kazanacağız”, “Zam, zulüm, işkence işte AKP”, “Sefalete teslim olmayacağız”, “Hükümet istifa”, “Saraya değil, emekçiye bütçe”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

Mitinge, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası (SES), Eğitim-Sen, Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, Haber-Sen, Kültür Sanat-Sen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sol Parti, Emek Partisi (EMEP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH) aralarında bulunduğu siyasi partiler ile çok sayıda emek ve meslek örgütleri de katılarak destek verdi. Emekçiler miting alanına yoğun güvenlik önlemleri altında çantaları üstleri aranarak alındı.

"SABRIMIZ TÜKENDİ"

Mitingde KESK yöneticileri sahneye çıkarak emekçileri ve işçileri selamladı. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, “Sabrımız tükendi” diyerek başladığı konuşmasında, “Bizler her gün biraz daha yoksullaşırken onlar sınandığımızı, ürünlerden biraz eksiltmemiz gerektiğini söyleyerek sabretmemizi istiyorlar. Sabrımız tükendi. Onlar, sırça saraylarda lüks ve şatafat içinde yaşarlarken, sadece bir dakikalık elektrik giderleriyle onlarca işçi ve emekçi yaşamını devam ettirebilecekken bizlere şükretmemizi istiyorlar. Onlar, iğneden ipliğe tüm ithalatı dolarla yaparken devletin verdiği parayı dolara çeviren ahlaksızdır diyorlar. Oysa biz biliyoruz ve buradan bir kez daha sesleniyoruz. Asıl ahlaksız ve vicdansız olan onlardır. Asıl ahlaksız ve vicdansız olanlar; Bizlerin kaynaklarını yıllardır talan edenler, milyar dolarlık servetlerini her gün katlayanlar, kazançlarını vergi ödememek için yurtdışına kaçınanlar, bu ülkenin kaynaklarını yandaşa yağmalatanlardır” ifadelerini kullandı.

"TARİHİ YALANLAR"

Yeşil, işçinin ve emekçinin geçinmek için taleplerini ise şu sözlerle sıraladı:

“‘Bizden önce kuyruklar vardı biz bu kuyrukları bitirdik’ diyorlar. Doğru, kuyruklar bitti çünkü şimdi artık cebinde parası olmayan milyonlar var. Markete, pazara dahi gidemeyen milyonlar var. Çocuğuna sütünü, mamasını alamayan milyonları bu iktidar var etti. Evet kuyruklar bitti ancak raflarda temel ihtiyaç maddelerimizi bile bulamaz haldeyiz. İşsizler ordusu her geçen gün büyüyor. Enflasyonun, zam fırtınasının, döviz kasırgasının önüne artık hiçbir şey geçemez oldu. Bizler her geçen gün biraz daha yoksullaşırken, borçlarımızı biraz daha borçlanarak ödemeye çalışırken, mutlu bir azınlık, saray ve yandaşları servetine servet, zenginliğine zenginlik katmaya devam ediyor.

Neden buradayız çünkü geçinemiyoruz ve geçinmek için taleplerimizi haykırmak istiyoruz. Geçinmek için bütçemizdeki payımızı, geçinmek için kamudaki özelleştirmelere kamunun tasfiyesine son verilmesini, geçinmek için emekten, barıştan, kadınlardan yana bütçe talep etmek ediyoruz. Çok kazananın az, az kazananın çok ödediği, emekçilerin sırtına yüklenen gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesi için bu meydanları doldurduk. Saray yaptığı bütçede daha fazla savaşa, sınır ötesi operasyonlara bütçe ayırdı. Bütün hizmetlerini gerici tarikatlarla, vakıflarla iş birliği içinde olan TÜGVE’ya İlim Yayma vakıflarına ayırdı. Bu bütçe emekçilerin sağlığı ve eğitimi için olmadı. Asgari ücretliye yaptıklarını iddia ettikleri tarihi yalanlarla karşı karşıya kaldık. Bir gün söyledikleri ertesi gün yalan çıkıyor. Asgari ücretlilere yapılan zam saniyelik değişiyor. Bu yoksullaşma bu fakirleşme bu iktidar eliyle bir kez daha üretiliyor.”