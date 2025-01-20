Binlerce Euro ve dolara el konuldu! Beyoğlu'nda 'sahte döviz' operasyonu

Yayınlanma: 20.01.2025 - 17:26

Güncelleme: 20.01.2025 - 17:27

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde 4 Ocak'ta, cep telefonunu internet sitesi üzerinden satmak isteyen bir kişi, verdiği ilana cevap veren şüpheliyle fiyat konusunda anlaştı.

Alıcı, telefonunu dövizle ödeme yaparak satın aldı. Yapılan alışverişin ardından dövizleri bozdurmak isteyen satıcı, döviz bürosunda paraların sahte olduğunu öğrenince polis merkezine giderek alıcıdan şikayetçi oldu.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin olaydan sonra kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden ayrıldığı belirledi. Araç plakasının tespitinin ardından Ömer Bonculu (29) ve Lübnan asıllı Moustafq Al Saiid (24) olduğu anlaşıldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Polis ekipleri şüphelileri gözaltına alırken, evlerinde yaptıkları operasyonda sahte 112 bin euro ve 160 bin dolar para ele geçirdi.

Öte yandan Ömer Boncuklu isimli şüphelinin nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.