Binlerce koyun ve kuzu öldü
Samsun’da Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) uygulamasına tepki gösterdi. Avcı, "İki bakanlık arasındaki yazışmanın gecikmesinden dolayı bir ay boyunca üreticisini perişan ediyor ve binlerce hayvan öldü oluyor” dedi.
Samsun’da Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, TMO’nun şubat ayında besicilere fahiş fiyatla arpa ve mısır satışı yaptığını söyleyerek tepki gösterdi.
Avcı, besicilerin de tüccardan 4 bin 500 lira olan mısır ve arpayı alamadığını, yetersiz beslenen hayvanların telef olduğunu anlattı.
Avcı, “Bu nasıl bir devlet yönetimi? İki bakanlık arasındaki yazışmanın gecikmesinden dolayı bir ay boyunca üreticisini perişan ediyor ve binlerce hayvan öldü oluyor” dedi.
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