TMO'dan yüksek fiyatlar nedeniyle buğday ithalatı kararı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) dünkü geçici 370 bin ton buğday alımından sonra yüksek fiyatlar nedeniyle sadece 285 bin ton buğday alacağını açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası buğday fiyatları bushel başına 11.34 dolarla 14 yılın zirvesine çıktı.
Bölgedeki savaş, ABD ve Avrupa’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları Karadeniz bölgesinde arzda sıkıntılara yol açıyor. Rusya ve Ukrayna küresel buğday ihracatının yüzde 25'ten fazlasını gerçekleştiriyor. İki ülke arasındaki savaş ve bazı limanların kapatılması gibi etkenler ulaşım ve lojistiği durma noktasına getirdi.
285 BİN TON ALIM YAPILDI
TMO, 435 bin ton ekmeklik buğday ithalat ihalesinde rekor fiyatlarla karşılaşınca sadece 285 bin ton alım yaptı.
450 DOLAR VE ÜZERİ TEKLİFLER ELENDİ
Ton başına 408.90 ile 517 dolar arasında fiyat verilen ihalede 450 dolar ve üzeri teklifler elendi.
Böylece, TMO 285 bin ton buğdayı 408.90 ile 449 dolar arasında değişen fiyatlardan tedarik edecek.
BİR AY ÖNCE 350 DOLAR FİYAT ALINMIŞTI
Hatırlanacağı üzere bir ay önce yapılan buğday ithalatı ihalesinde ton başına 350 dolar fiyat alınmıştı.
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