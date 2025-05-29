Binlerce öğrenci çağrıldı: İktidar, okulda vermediği yemeği mitingde verecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yapacağı Beykoz Millet Bahçesi’nde İstanbul'un Fethi’nin 572. Yıl Kutlamaları gerçekleştirilecek. Kutlama ve açılış öncesi İstanbul Valiliği’nde seferberlik başlatıldığını dün Cumhuriyet gündeme getirmişti.

Buna göre; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü; 28 ilçedeki okullardan, İstanbul Öğrenci Meclisleri ve okul spor kulüpleri öğrencileri öncelikli olmak üzere programa katılım sağlanmasını istedi. İl milli eğitim müdürlüğü, şenlik alanına gidiş ve dönüşlerinin sağlanması amacıyla öncelikle ilçe belediye başkanlıklarından araç tahsisi talebinde bulunulmasını, ihtiyaç duyulması halinde araç kiralaması yapılmasını belirtti.

Valilik ayrıca programa katılacak tüm öğrencilerin izinli, öğretmen ve idarecilerin görevli-izinli sayılmalarına ilişkin onayların kaymakamlıklar aracılığı ile alınması istedi. Programa katılacak yaklaşık 10 bin öğrenciye Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında Valilikçe yaptırılan forma hediye edileceği ifade edildi.

BEYKOZ'DAN 7 BİN 100 ÖĞRENCİ

Beykoz'da düzenlenecek program için eski MHP'li Beykoz İlçe Eğitim Müdürünün okul müdürlerine "Değerli Müdürlerimiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Millet Bahçeleri Açılışı’nın yapılacağı İstanbul’un Fethi 572. Yılı Kutlamaları programı 29 Mayıs Perşembe günü saat 13.00 de Beykoz Millet Bahçesinde yapılacak olup müsait olan idareci ve öğretmenlerimizin katılımı önemle rica olunur" mesajını attığı ortaya çıktı. Aynı zamanda velilerden de öğrencilerin katılımı için izin istendi. Bugün yapılacak programa Beykoz'daki okullardan 7 bin 100 öğrencinin katılacağı öğrenildi.

''ULAŞIM VE KUMANYA OKULDAN''

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gönderdiği mesajda ise, "Programa katılacak öğrencilerin isimlerinin okul idarelerine bildirilmesi gerektiği, ulaşım ve kumanya temininin okullar tarafından karşılanacağı, etkinliğe katılan öğrencilere Bakanlık tarafından çeşitli hediyelerin verileceği" ifade edildi