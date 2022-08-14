Binlerce tarihi eserin çalındığı ortaya çıktı: Çalınanlar arasında tarihi top bile var

14 Ağustos 2022 Pazar, 09:03

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sık sık kendi otellerine ve şirketlerine sağladığı imtiyazlarla gündem olurken Bakanlık’a bağlı müzelerden, kazı alanlarından ve özel müzelerden yüzlerce tarihi eser çalındı. Çalınan eserler arasında avize, silah, mezar taşı, lahit, tablolar, top ve çiniler de yer alıyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 140 ören yeri ve kazı alanından yine yüzlerce tarihi eser çalındı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 90 müze ile 17 özel müzeden de binlerce tarihi eserin çalındığı veya kaybolduğu açıklandı. Kayıtlara göre, 191 koleksiyoncunun elinde bulunan birçok tarihi eser de çalındı.

Çalınan veya kaybolan tarihi eserler arasında Muğla’daki Milas Müze Müdürlüğü envanterinde olan ve Cumhuriyet dönemine ait olan kilimin, Batman Müze Müdürlüğü’nden çok sayıda sikkenin, TCDD Müze ve Sanat Galerisi'nden 19’uncu yüzyıla ait avizenin kaybolduğu belirtildi.

TARİHİ TOPU BİLE ÇALMIŞLAR

Bakanlık’ın kayıtlarına göre çalınan veya kaybolan tarihi eserlerin bir kısmı şu şekilde:

• Orhangazi Türbesi'nden 1863 yılında yaptırılan sanduka örtüsü

• Aydın’daki Nysa Ören Yeri Tiyatrosu’ndan mermer friz parçaları üzerindeki kabartmalar

• Erzurum’daki Öşk Manastır Kilisesi’nden 10’uncu yüzyıla ait Meryem Ana figürlü taş eser

• İzmir’de Dikili Kaymakamlığı’nın bahçesindeki lahit

• Osmaniye’deki Kadirli İlçe Kaymakamlığı’nın önündeki mezar taşı

• Malatya’daki Özel İsmet İnönü Müzesi Koleksiyonu’ndan İnönü’ye ait üç eşya

• Malatya’daki Özel Turgut Özal Müzesi Koleksiyonu’ndan Özal’a ait iki eşya

• Gaziantep Müze Müdürlüğü envanterinde kayıtlı 27 eser

• Çanakkale Müzesi Müdürlüğü envanterindeki tam 8 bin 500 mermi ve mermi çekirdeği

• Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi Müdürlüğü’nden Gökalp’e ait çok sayıda eşya

• Anamur Müze Müdürlüğü’ne bağlı Mamure Kalesi’nin girişindeki 20 kilogram ağırlığındaki top

• İzmir Tire Müzesi Müdürlüğü'nden 341 tarihi eser

• Adana Müzesi Müdürlüğü’nden 254 sikke

• Mardin Müzesi Müdürlüğü'nden bir sikke, bir gerdanlık ve bir kemer

• Elazığ Müzesi Müdürlüğü’nden 42 etnografik ve 56 arkeolojik eser

• Kahramanmaraş Müzesi Müdürlüğü'nde sahteleriyle değiştirilen 544 sikke ve bir taş kitabe

• Manisa Ulu Camii’nin önündeki meydanda yer alan saat kulesindeki çan

• Kırıkkale Mustafa Pekdoğan Kültür Parkı Özel Müzesi’ndeki 41 silah