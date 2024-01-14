Binmeye çalıştığı otobüs çarptı
Malatya’da 25 yaşındaki bir şahıs binmeye çalıştığı otobüsün çarpması sonucu yaralandı.
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Kaza, Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Hakverdi sokak üzerinde binmek için otobüs bekleyen 25 yaşındaki H.K.’ya kontrolden çıkan araç çarptı.
Kazada H.K. yaralanırken ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı H.K. hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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