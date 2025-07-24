Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bir acı haber de Malatya'dan geldi: 1 asker şehit oldu!

Bir acı haber de Malatya'dan geldi: 1 asker şehit oldu!

24.07.2025 09:17:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Bir acı haber de Malatya'dan geldi: 1 asker şehit oldu!

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akçadağ ilçesinde meydana gelen araç kazası sonucu Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun şehit olduğunu, Uzman Çavuş İbrahim Göz'ün ise yaralandığını bildirdi.

Yavuz, "Şehidimize Allah'tan Rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı Uzman Çavuşumuza acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, kahraman silah arkadaşımız Hv. Svn. Ütğm. Tuğrul Özsu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

İlgili Konular: #Malatya #Şehit