Bir acı haber de Malatya'dan geldi: 1 asker şehit oldu!

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akçadağ ilçesinde meydana gelen araç kazası sonucu Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun şehit olduğunu, Uzman Çavuş İbrahim Göz'ün ise yaralandığını bildirdi.

Yavuz, "Şehidimize Allah'tan Rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı Uzman Çavuşumuza acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, kahraman silah arkadaşımız Hv. Svn. Ütğm. Tuğrul Özsu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."