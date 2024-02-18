‘Bir AK Parti klasiği’ diyerek duyurdu: Enerji Bakanlığı ruhsatları iptal etmemiş!
CHP’li Yavuzyılmaz, maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç’teki altın madenine Enerji Bakanlığı’nın tarafından verilen 6 ruhsatın iptal edilmediğini duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etmişti.
Cumhuriyet Halk Partisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu altın madenine Enerji Bakanlığı’nın verdiği 6 ruhsatın iptal edilmediğini duyurdu.
Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:
“Bir AK Parti klasiği. Erzincan İliç’te Anagold’un işlettiği altın madeninde yaşanan felaket sonrası; İşletmenin çevre izin ve lisansının iptal edildiği açıklanmıştı. Ancak Enerji Bakanlığının verdiği 6 ruhsatın iptal edilmediğini tespit ettik. Kaynak: Anagold’un %80 ortağı olan SSR Mining şirketine ait resmi teknik rapor”
Bir AK Parti klasiği??— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) February 18, 2024
Erzincan İliç’te Anagold’un işlettiği altın madeninde yaşanan felaket sonrası;
İşletmenin çevre izin ve lisansının iptal edildiği açıklanmıştı.
Ancak Enerji Bakanlığının verdiği 6 ruhsatın iptal edilmediğini tespit ettik.
Kaynak: Anagold’un %80 ortağı… pic.twitter.com/ObZXm7432L
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