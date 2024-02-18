Son dakika... Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürü yakalandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:00
Son dakika... Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürü yakalandı
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" Cengiz Demirci yakalandı.

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Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


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