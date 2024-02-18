İliç maden faciası soruşturmasında yeni gelişme! Şirketin Türkiye'deki müdürü serbest bırakıldı
Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. gözaltına alındı.
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İşlemlerinin ardından İliç Adliyesine sevk edilen zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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