Erzincan'da maden faciası öncesi oluşan 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasından saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda delil olarak yer aldı.

AA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 10:05
Erzincan'da maden faciası öncesi oluşan 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
Abone Ol google-news

Erzincan'da İliç'e bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yürütülen adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda toprak kaymasının yaşandığı gün sabah saatlerinde madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları, bilirkişi raporunda delil olarak kullanıldı.

Göz Atın
İliç Belediye Başkanı Gürbüz: 'Yeğenim de göçük altında'

İliç Belediye Başkanı Gürbüz: 'Yeğenim de göçük altında'
Meteoroloji açıkladı: 26 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 26 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Fotoğraflarda, yığın liç alanında biriktirilen topraklarda derin yarıkların oluştuğu görülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden sahasının bulunduğu bölgede basın açıklaması sırasında bir gazetecinin, olay günü işçilerin çatlağı tespit ettiği ve yetkilileri uyardığı, ardından tahliyenin yapıldığı bilgisinin doğru olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, "Bu yönde bize de burada iletilen bilgi var. Bu bölgedeki işçilerin tahliye edildiği doğru ve sonra bu bölgedeki 9 arkadaşımızın tekrar kontrol amaçlı olay yerine döndükleri ve o esnada bu hadiseye yakalandıkları maalesef doğru" ifadelerini kullanmıştı.

ÖN RAPORDA ÇATLAKLARIN GÖZ ARDI EDİLDİĞİ VURGULANMIŞTI

Erzincan'da maden sahasında incelemelerde bulunan iş güvenliği uzmanı, çevre, jeoloji, inşaat ve ziraat mühendislerinin bulunduğu heyetin hazırladığı bilirkişi ön raporunda, aralarında "yığındaki çatlaklar için vaktinde önlem almayan" proses oksit müdürünün de bulunduğu 5 kişi asli kusurlu bulunmuştu.

Raporda, operasyon direktörü vekilinin yetkili biri olarak sabah yığın liçinde oluşan çatlakların şantiyede olumsuzluklara yol açabileceği konusunda tedbirsiz davranış sergilediğinin tespit edildiği belirtilerek, meydana gelen kazada asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı kaydedilmişti.

Proses oksit müdürünün ise oluşan çatlakları ehil biri olarak çok büyük risk oluşturacağını bilmesine rağmen bunları göz ardı ettiği ve tehlikeli davranış sergilediğinin belirlendiği anlatılan raporda, söz konusu kişinin olayda asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı yer almıştı.

Oksit operasyon başmühendisinin de yığın liçinde meydana gelen çatlaklar konusunda iş güvenliği uzmanı tarafından defalarca uyarılmasına rağmen solüsyon verdiği ve yığın liçinde hareketi hızlandırdığı, çatlakların belli aralıklara gelmesini gördüğü halde bunu hiçe saydığı, bu riskli durumu bilmesine rağmen alanın boşaltılması konusunu göz ardı ederek çalışanların can güvenliklerini tehlikeye attığının tespit edildiği vurgulanmış ve kazada asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 6 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisi J.R.G.'nin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


İliç haberleri çatlak haberleri Erzincan haberleri

İlgili Haberler

Erzincan'daki maden işçileri, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hüseyin Gürbüz'ü protesto etti: 'Şov yapma'

Erzincan'daki maden işçileri, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hüseyin Gürbüz'ü protesto etti: 'Şov yapma'
Erzincan'da çöken altın madeni şirketi Anagold Madencilik'in çevre izin ve lisansı iptal edildi

Erzincan'da çöken altın madeni şirketi Anagold Madencilik'in çevre izin ve lisansı iptal edildi
Erzincan'da yaşanan faciadan önce bölgede çatlaklar oluşmuş

Erzincan'da yaşanan faciadan önce bölgede çatlaklar oluşmuş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus muhalif Navalni hayatını kaybetti!

Rus muhalif Navalni hayatını kaybetti!
Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!

Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!
Özgür Özel, AKP'nin Ankara 'planını' anlattı: 'Ajandalarında Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek zihniyetini geri getirmek var'

Özgür Özel, AKP'nin Ankara 'planını' anlattı: 'Ajandalarında Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek zihniyetini geri getirmek var'
Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!
Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı

Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı
Fenerbahçe geriye düştüğü maçta geri döndü! Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe geriye düştüğü maçta geri döndü! Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe
AKP’li rektör büyükelçi olarak atanmıştı: Dokuz Eylül’ün yeni rektörü belli oldu

AKP’li rektör büyükelçi olarak atanmıştı: Dokuz Eylül’ün yeni rektörü belli oldu
Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’

Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’