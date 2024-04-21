Bir AKP’li aldı, bir AKP’li işten çıkardı
Samsun Tekkeköy’de Belediye Başkanı AKP’li Hasan Togar, seçimde aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne geçti. Seçimi de kazanamadı. AKP’nin adayı Mustafa Candal başkanlık koltuğuna oturdu.
Candal ilk iş olarak, Togar’ın seçimden önce işe aldığı 67 kişinin iş akdini sonlandırdı.
“Beton parke bordür döşeme işçisi, beden işçisi, çöpçü kamyon arkası, fen işleri kamyon şoförü, işçi, basın, mutfak personeli, büro işçisi, mimar, çöp kamyonu sürücüsü, ziraat mühendisi ve grafiker” birimlerinde işe alınan 67 kişiye gönderilen mesajda “4-A kapsamındaki sigortalılığınız 01 deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi nedeniyle 17.04.2024 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır” dendi.
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