Bir araya gelen 6 liderden yeni paylaşımlar

13 Şubat 2022 Pazar, 07:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine Millet İttifakı’nı oluşturan 6 siyasi partinin liderleri dün akşam bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Ahlatlıbel’deki Çankaya Belediyesi Tesisleri’nde buluştu.

Parlamenter sistem ile ilgili çalışmanın değerlendirildiği toplantı öncesi liderler birlikte poz verdi. Görüşme sonrası ortak açıklama yapan liderler, sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlar:

"NİHAİ İSTİŞAREMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Demokrasi için, adalet için, halkımızın refahı ve ülkemizin aydınlık yarınları için 6 siyasi partinin liderleri olarak bir araya geldik. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda nihai istişaremizi gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanların her birine teşekkür ediyorum.”

"KIYMETLİ TOPLANI ÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

“Adaleti, vicdanı, liyakati ve ortak aklı esas alan parlamenter sistem önerimizi konuştuğumuz bu kıymetli toplantı için başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum.”





"YARININ TÜRKİYESİ’Nİ İNŞA ETMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

“Bugün ‘Yarının Türkiyesi’ni inşa etmek için 6 siyasi parti olarak önemli bir adım attık. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in milletimize ve gelecek nesillere adalet, özgürlük ve refah getireceğine inanıyorum. Başta genel başkanlar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

"DOSTANE VE VERİMLİ TOPLANTI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

“Gerçekleştirdiğimiz bu dostane sohbet ve verimli toplantı vesilesiyle başta ev sahibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum.”

"VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

“6 siyasi partinin liderleri olarak çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Samimi bir ortamda gerçekleştirdiğimiz bu buluşmada aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, değerli Genel Başkanların her birine teşekkür ediyorum.”

"MUTABAKATA VARDIK"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal:

“Herkesin yarınından emin olduğu, işler bir demokratik nizam ve işleyen bir adalet sisteminin varlığı için ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ hakkında yaptığımız çalışma üzerinde mutabakata vardık. Milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun.”