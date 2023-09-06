Bir asırlık doğal mağaraları 'buzdolabı' olarak kullanıyorlar

Hakkari'nin Taşbaşı köyünde oturanlar, 1 asırlık geleneği sürdürüp, atalarının soğuk hava deposu olarak kullandığı doğal mağaralara yiyecek bırakıp, korunmasını sağlıyor.

DHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:01
Bir asırlık doğal mağaraları 'buzdolabı' olarak kullanıyorlar
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Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 165 haneli Taşbaşı köyünde oturanlar, atalarından miras kalan 1 asırlık geleneği sürdürüyor. Köylüler, ataları tarafından düzenlenip, soğuk hava deposu olarak kullanılan doğal mağaraları, bugün de aynı işlevi ile kullanıyor.

YAZIN DEPOLUYORLAR

Köylüler, topladıkları pancarı, yaptıkları yağ, yoğurt ve otlu peynir ile diğer yiyecekleri bu mağaralarda saklıyor. Özellikle yazın depolanan bu yiyecekler, kışın taze bir şekilde sofralar geliyor.

Menaf Demir, "Bu doğal mağaralardan yaklaşık 1 asırdır faydalanıyoruz. Yazın havalar sıcak olduğu için, dağlarda topladığımız çeşitli pancar otlarını, otlu peyniri ve süt ürünlerini burada muhafaza ediyoruz. Burası çok serin. Bu doğal mağaraları, yazın buzdolayı yerine kullanıyoruz. Kışın gelişi ile bu ürünlerimizi burada çıkartıyoruz" dedi.


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