‘Mağara insanı’ gibi beslenin! Paleo diyeti nedir?

Yayınlanma: 27.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.08.2023 - 07:00

PALEO DİYET NEDİR?

Buna "mağara adamı" diyeti dendiğini de duyabilirsiniz. Bu planı uyguladığınızda, insanların yaklaşık 2,6 milyon yıl önce başlayan Paleolitik dönemde yediklerini taklit etmeye çalışırsınız.

Atalarımızın avlamış, balık tutmuş ve toplamış olabileceği türden yiyecekler yiyeceksiniz ve tarım başlayana kadar yaygın olmayan yiyeceklerden kaçınacaksınız. Ayrıca bol su içecek ve her gün aktif olmaya çalışacaksınız.

PALEO ÖNERMESİ

Paleo'nun arkasındaki fikir, günümüzün yüksek oranda işlenmiş gıdalarının insanlar için iyi bir eşleşme olmadığı ve obezite, diyabet ve kalp sorunlarına yol açtığıdır. İlk insanların yediği gibi daha basit bir diyetin sağlığınız için daha iyi olabileceğine dair bazı kanıtlar var.

PALEO DOSTU GIDALAR

Paleo diyeti şu anda yediğinizden çok daha farklı olabilir. Örneğin, yediğiniz et, balık ve ürünler dondurulmuş veya konserve yerine taze olmalıdır. Yumurta, hindistan cevizi yağı, avokado, zeytin ve tatlı patates gibi besin değeri yüksek birkaç kök sebzeye de izin verilir. Az miktarda bala da izin verilir.

KAÇINILMASI GEREKEN GIDALAR

Süt ürünlerinden ve buğday ve yulaf gibi tahıl tanelerinden uzak durmanız gerekir. Ama hepsi bu kadar değil. Patates ve fasulye, yer fıstığı ve bezelye gibi baklagillerden de uzak durmalısınız. Ayrıca rafine şeker, tuz ve yüksek oranda işlenmiş gıdalar da yasak.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİN

Çok fazla meyve ve sebze içeren bir diyet, kalp krizi ve felç dahil olmak üzere kalp hastalığına yakalanma şansınızı azaltabilir. İyi bir lif kaynağı olabilir, bu da obez olma veya tip 2 diyabete yakalanma şansınızı azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca daha fazla A, C ve E vitamini alırsınız. Bu besinler bağışıklık sisteminizi güçlendirir - vücudun mikroplara karşı savunması - ve kanser ve diğer hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.

KİLO KAYBI

Paleo beslenin ve fazla kilolarınızı daha kolay verin. Yediğiniz yiyecek türleri sizi doyuracak ve gün boyunca daha az aç hissetmenizi sağlayacaktır. Paleo diyetinin uzun vadede diğerlerine kıyasla nasıl bir performans sergilediğini görmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

KALBİNİZ İÇİN YARDIM

Paleo diyetinde tuza hayır denmez. Araştırmalar, sodyumu azaltmanın kan basıncını düşürebileceğini gösteriyor. Ayrıca, rafine karbonhidratlardan vazgeçtiğinizde, uzun vadede kalbinizi korumaya da yardımcı olursunuz. Şeker, makarna ve beyaz ekmekte bulunanlar gibi çok fazla basit karbonhidrat yemek kalp hastalıklarıyla bağlantılıdır.

KAN ŞEKERİ KONTROLÜ

Paleo diyeti diyabeti önlemeye yardımcı olabilir. Zaten diyabetiniz varsa, yiyeceğiniz yiyecek türleri kan şekerinizi daha iyi kontrol edebilir ve vücudunuzun insüline nasıl tepki verdiğini iyileştirebilir. Bazı araştırmalar, tam tahıllar ve baklagiller içeren düşük tuzlu, az yağlı bir süt diyetinden daha fazla yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu faydaları 3 ay gibi kısa bir süre sonra görebilirsiniz. Ancak beslenme alışkanlıklarınızda köklü bir değişiklik yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

ÇOK FAZLA DOYMUŞ YAĞ MI?

Paleo diyeti, çoğu hayvansal ürünlerden gelen proteini tercih eder. Yağsız et kesimlerine bağlı kalmazsanız, çok fazla doymuş yağ alabilirsiniz. Bu da kalp sorunlarına yol açabilir. Böbrek hastalığı gibi bir sağlık sorununuz varsa ve ne kadar protein aldığınıza dikkat etmeniz gerekiyorsa, paleo diyeti güvenli olmayabilir.

DÜŞÜK ENERJİ

Karbonhidratlar vücudunuzun ana yakıt kaynağıdır. Paleo diyeti, uzmanların önerdiği %45 ila %65 oranına kıyasla karbonhidratları toplam diyetinizin yaklaşık %30'u ile sınırlandırır. Aktif bir yaşam tarzınız varsa, karbonhidratlardaki bu aşırı düşüş sizi yorabilir.

KEMİKLERİNİZİ KORUYUN

Kalsiyum ve D vitamini, paleo diyetinde alınması zor olabilecek besinlerdir. Osteoporoz, raşitizm ve kemik kırıkları gibi durumları önlemek için bunlara ihtiyacınız vardır. Bazı araştırmalar, paleo diyetinde yiyemeyeceğiniz az yağlı süt ürünlerinin vücudunuzdaki iltihap miktarını azaltmaya yardımcı olduğunu da göstermektedir. Paleo yapmaya karar verirseniz, takviyelere başlayıp başlamama konusunda doktorunuzla konuşun.

PALEO DİYETİNİN ZORLUKLARI

Bazı insanlar buna uzun süre bağlı kalmakta zorlanır. Doğum günü pastası, pizza ve hatta fıstık ezmeli sandviç gibi birçok yaygın yiyeceğe izin verilmez. Arkadaşlarınızı ziyaret ettiğinizde kendinizi çok fazla "hayır teşekkürler" derken bulabilirsiniz. Ve tam tahıllar gibi kalp sağlığına faydalı bazı gıdalar da yasak.

KISMEN PALEO

Paleo fikri hoşunuza gidiyor ama tüm planı uygulamak istemiyor musunuz?

Bu diyetin bazı yönlerini günlük hayatınızın bir parçası haline getirmenin yolları vardır. Örneğin, her öğünde veya atıştırmalıkta protein ve biraz yağ almayı deneyebilirsiniz. Ayrıca daha renkli sebze ve meyveler ekleyebilir ve yediğiniz hazır yiyecek ve atıştırmalıkların miktarını sınırlayabilirsiniz.