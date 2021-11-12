"Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir" diyen Barlas'tan 'fantezi' savunması

12 Kasım 2021 Cuma, 10:27

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, CHP'nin 'meşruiyetini yitirdiğini' iddia ettiği yazısında "Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız, Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" demişti.

İfadelerinin tartışma yaratması üzerine Barlas, daha sonra kaleme aldığı bir diğer yazıda tartışma yaratan ifadeleri 'fantezi olsun diye' yazdığını söyledi.

Barlas'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde: