Bir 'bungalov' dolandırıcılığı daha! Kiralama vaadiyle 2 milyon TL'lik vurgun yaptılar
Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bungalov ev kiralama vadi ile yaklaşık 2 milyon TL’lik vurgun yapan 3 kişi yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformları üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek Türkiye genelinde 37 kişiyi mağdur eden ve yaklaşık 1 milyon 950 bin TL tutarında haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.
2 TUTUKLAMA
Afyonkarahisar ve Osmaniye’de eş zamanlı yapılan operasyonda ekipler; 3 şüpheli şahsı yakaladı.
2 şüpheli şahıs ise yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #bungalov
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