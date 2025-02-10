Bir 'bungalov' dolandırıcılığı daha! Kiralama vaadiyle 2 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bungalov ev kiralama vadi ile yaklaşık 2 milyon TL’lik vurgun yapan 3 kişi yakalandı.

Bir 'bungalov' dolandırıcılığı daha! Kiralama vaadiyle 2 milyon TL'lik vurgun yaptılar
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:19

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformları üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek Türkiye genelinde 37 kişiyi mağdur eden ve yaklaşık 1 milyon 950 bin TL tutarında haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

2 TUTUKLAMA

Afyonkarahisar ve Osmaniye’de eş zamanlı yapılan operasyonda ekipler; 3 şüpheli şahsı yakaladı.

2 şüpheli şahıs ise yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #bungalov

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